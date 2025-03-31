BofA Mart’ta Hangi Hisseleri Tercih Etti?

ENDİKSİN SON DURUMU

BIST100 endeksi, önceki işlem gününü yüzde 0,49 artışla 9.659,48 puanda tamamladı. Bunun yanı sıra, işlem hacmi de 105.2 milyar TL olarak kaydedildi.

BANK OF AMERICA’NIN ALIM YAPTIĞI HİSSELER

ABD’li Bank of America’nın Borsa İstanbul’daki faaliyetlerine bakıldığında, mart ayında hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisse senetleri dikkat çekiyor. Bank of America’nın mart ayında en çok alım yaptığı 5 hisse ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

BANK OF AMERICA’NIN SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Aynı zamanda, Bank of America’nın mart ayında en çok satış yaptığı 5 hisse de şu şekilde belirleniyor: