BofA’nın Alım-Satım Yaptığı Hisseler

BIST100 ENDİKSI YÜKSELİYOR

BIST100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,26’lık bir artışla 9.842,15 puana ulaşarak kapandı. Gün içerisinde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 93,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yükseliş eğilimi, yatırımcıların ve piyasanın genel olumlu beklentileriyle destekleniyor.

BANK OF AMERICA’NIN HİSSE ALIM VE SATIMLARI

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, Borsa İstanbul’da bu gün içinde hacim bazlı işlemler gerçekleştirdi. Bank of America’nın yoğun alım yaptığı hisseler şu şekildedir. Ayrıca, bugün en fazla satış yaptığı hisseler de yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bank of America’nın yaptığı işlemlerin ayrıntıları, piyasa analistleri tarafından dikkatlice inceleniyor.