More
Gündem

BofA’nın Alım-Satım Yaptığı Hisseler

bofa-nin-alim-satim-yaptigi-hisseler

BIST100 ENDİKSI YÜKSELİYOR

BIST100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,26’lık bir artışla 9.842,15 puana ulaşarak kapandı. Gün içerisinde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 93,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yükseliş eğilimi, yatırımcıların ve piyasanın genel olumlu beklentileriyle destekleniyor.

BANK OF AMERICA’NIN HİSSE ALIM VE SATIMLARI

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, Borsa İstanbul’da bu gün içinde hacim bazlı işlemler gerçekleştirdi. Bank of America’nın yoğun alım yaptığı hisseler şu şekildedir. Ayrıca, bugün en fazla satış yaptığı hisseler de yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bank of America’nın yaptığı işlemlerin ayrıntıları, piyasa analistleri tarafından dikkatlice inceleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Finans ve Borsa Gelişmeleri Özeti

BIST100, günü %1,26 artışla 9.842,15 puandan kapatırken, işlem hacmi 93,66 milyar TL olarak kaydedildi. Piyasalar, önemli gelişmelere sahne oldu.
Manşet

Galatasaray Boluspor’u 4-1 Mağlup Etti

Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray, Boluspor'u 4-1 mağlup ederek ikinci hafta mücadelesinde önemli bir galibiyet aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.