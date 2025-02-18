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BofA’nın Başlıca Alım Yaptığı 5 Hisse

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BIST100 GÜNDE YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

BIST100 endeksi, işlemleri %0,82 artışla 80,40 puanlık bir yükselişle 9.916,89 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 108,2 milyar TL olarak kaydedildi.

BANK OF AMERICA’NIN ALIM VE SATIM YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America’nın Borsa İstanbul’da bugün gerçekleştirdiği işlem verilerine göre, en fazla alım yaptığı 5 hisse şu şekilde sıralandı: THYAO, FROTO, EKGYO, ASEL, TCELL. Öte yandan, en çok satış yaptığı 5 hissenin ise ISCTR, YKBNK, KCHOL, TUPRS ve TOASO olduğu belirtildi.

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