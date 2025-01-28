BofA’nın Bugün En Çok Aldığı 5 Hisse

GÜN İÇİ YÜKSELİŞ VE İŞLEM HACMİ

BIST100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,24 artış göstererek 10.121,77 puandan kapandı. İşlem hacmi ise 109,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu veriler, piyasalardaki hareketliliğin ve yatırımcıların ilgisinin artırdığını gösteriyor.

BANK OF AMERICA HİSSE ALIM SATIMLARI

ABD merkezli Bank of America’nın Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlem amaçlı alım ve satımlar, gün içerisinde dikkat çekti. Bank of America’nın en fazla alım yaptığı 5 hisse ile en çok satış yaptığı 5 hisse sırası ise şöyle: