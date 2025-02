BofA’nın Bugün En Çok Alım Yaptığı Hisseler

BIST100 ENDİKSİ GÜNÜ YÜKSEK KAPATTI

BIST100 endeksi, günü yüzde 1,11’lik bir artışla 9.951,65 puan üzerinden tamamladı. Bugünün işlem hacmi ise 103 milyar TL olarak kaydedildi. Piyasalardaki bu artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yarattı.

BANK OF AMERİCA HAREKETLERİ

ABD’li yatırım bankası Bank of America, Borsa İstanbul’da işlemler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Bank of America’nın hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler aşağıda sıralandı. Bank of America’nın bugünkü en çok alım yaptığı 5 hisse ise belirlenirken, aynı zamanda en çok satış yaptığı 5 hisse de yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bu gelişmeler, BIST100 endeksinde yaşanan dalgalanmaların yanı sıra, yatırımcıların yönelimlerini belirlemede önemli bir rol oynuyor. Hisse senedi piyasasındaki bu hareketlilik, yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor.