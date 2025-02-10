More
Gündem

Boğa Saldırısı: Sahibi ve Kardeşi Yaralandı

boga-saldirisi-sahibi-ve-kardesi-yaralandi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 5 Şubat’ta merkezdeki Alay beldesinde meydana geldi. Hayvanlarının bakımı için ahıra giren ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, 1 tonluk boğanın saldırısına uğradı. Sesleri duyan kardeşi de hemen yardımına koştu, fakat o da boğanın hedefi haline geldi.

BİR KAÇ KİŞİ HAFİF YARALANDI

Öfkeli boğa, saldırdığı iki kişiyi hafif şekilde yaraladı ve bir süre sonra sakinleşip uzaklaştı. Olay anı çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı ve bu görüntülerde esrarengiz bir detay dikkat çekti; yere düşen çiftlik sahibinin ağzındaki sigarayı atmadığı ve içmeye devam ettiği görüldü.

ÖNEMLİ

Flaş

Euro Bölgesi’nde Yatırımcı Güveni Arttı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ABD'nin AB ürünlerine yönelik vergi planına rağmen Şubat'ta 5 puan artışla eksi 12,7 seviyesine ulaştı.
Manşet

6G ve Yapay Zekâ: Geleceğe Yön Veren Güçler

Yapay zekâ ve telekomünikasyondaki önemli ilerlemeler, önümüzdeki beş yıl içinde üretim ve hizmet sektörlerinde büyük değişikliklere yol açacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.