Boğa Saldırısı: Sahibi ve Kardeşi Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 5 Şubat’ta merkezdeki Alay beldesinde meydana geldi. Hayvanlarının bakımı için ahıra giren ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, 1 tonluk boğanın saldırısına uğradı. Sesleri duyan kardeşi de hemen yardımına koştu, fakat o da boğanın hedefi haline geldi.

BİR KAÇ KİŞİ HAFİF YARALANDI

Öfkeli boğa, saldırdığı iki kişiyi hafif şekilde yaraladı ve bir süre sonra sakinleşip uzaklaştı. Olay anı çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı ve bu görüntülerde esrarengiz bir detay dikkat çekti; yere düşen çiftlik sahibinin ağzındaki sigarayı atmadığı ve içmeye devam ettiği görüldü.