Boğaz’da Kaybolan Sporcunun Görüntüleri Ortaya Çıktı

RUS YÜZÜCÜNÜ BULMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı’nda, 24 Ağustos’ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışta yer alan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un karaya çıkamadığı anlaşılınca, arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, Rus sporcunun bulunması için yarışın düzenlendiği Kanlıca-Kuruçeşme bölgesinde yoğun bir arama yapıyor.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diğer yandan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus yüzücünün kaybolmasıyla ilgili olarak bir soruşturma başlattı. Savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına gönderdiği yazıda Svechnikov’un kimlik ve adres bilgisinin belirlenmesinin yanı sıra yarış sırasında elde edilen görüntülerin ve tüm gerekli kamera kayıtlarının toplanarak kendilerine iletilmesini talep etti.

SPORCUNUN EŞİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Svechnikov’un eşi Antonina, kocasını Boğaz kıyılarında da aramayı düşündüklerini söyledi. Ancak yeterli sayıda gönüllü toplayamadıkları için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunduklarını ifade etti. Eşinin betimlemesini yaparak, “Siyah, kolsuz bir mayo giymişti ve üzerinde 2554 numarası bulunan yeşil bir bone takıyordu” diye belirtti. “Yardımınızı rica ediyorum! Eğer Boğaz kıyısına yakın olanlar varsa, her iki yakada da lütfen kocamı arama çalışmalarına katılın. Yardımınız için çok minnettar olacağım” şeklinde ekledi.

Dünya yüzme rekortmeni Nikolay Skvortsov, kaybolan sporcunun akıntıya kapılmış olabileceğini öne sürdü. Ayrıca, kaybolan yüzücünün eşi, Svechnikov’un yüzüşüne dair video kaydı talep edeceğini ve savcılığa başvuruda bulunarak aramalarda yer alan kuvvetlerle ilgili konsolosluktan yazılı bir rapor almak istediğini aktardı. Kaybolan yüzücünün bir diğer akrabası Alena da dalgıçların arama çalışmalarına başladığını duyurdu.