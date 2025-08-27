Boğaz’da Kaybolan Sporcunun Görüntüleri Ortaya Çıktı

ŞU ANDA DEVAM EDEN ARAMA ÇALIŞMALARI

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen yarışta, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun yer aldığı etkinlikte, Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un kaybolduğu tespit edildikten sonra başlatılan arama çalışmaları 3’üncü güne girdi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, Rus sporcuyu bulmak için yarışın yapıldığı Kanlıca-Kuruçeşme bölgesinde ve Boğaz’ın farklı noktalarında detaylı aramalar gerçekleştiriyor. Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, yüzücünün kaybolması ile ilgili sürdürdüğü soruşturmayı devam ettiriyor. Melik başmüfettişi, güvenlik kameralarının kayıtlarını talep etti.

SAVCILIK SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR

Soruşturma çerçevesinde savcılık, yazdığı yazıda Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı’na, Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yarış sırasında elde edilen görüntüler ve her türlü güvenlik kamerası kaydının toplanıp gönderilmesini talep etti.

SPORCU İLE İLGİLİ AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR

Sporcunun eşi Antonina, kocasının Boğaz kıyılarında karadan da arama çalışmalarına katılmayı planlıyor. Ancak, yeterli gönüllü bulmakta zorluk yaşadığı için sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunuyor. Eşinin görünümünü “Siyah, kolsuz bir mayo giymişti ve üzerinde 2554 numarası bulunan yeşil bir bone takıyordu” şeklinde tarif eden genç kadın, yardım çağrısında bulundu: “Eğer Boğaz kıyısına yakın olanlar varsa, lütfen kocamı arama çalışmalarına katılın. Yardımınız için çok minnettar olacağım.” Dünya yüzme rekortmeni Nikolay Skvortsov, kaybolan sporcunun akıntıya kapılmış olabileceğini öne sürdü.

AİLE ARAMA ÇALIŞMALARINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Kaybolan yüzücünün eşi, Svechnikov’un yarıştaki tüm yüzüşüne dair video kaydı talep edeceğini belirtirken, savcılığa resmi bir başvuruda bulunmayı ve arama çalışmalarında hangi güçlerin rol aldığını gösteren konsolosluktan yazılı rapor alma planını açıkladı. Ayrıca, kaybolan sporcunun diğer bir akrabası Alena, daha önce dalgıçların arama çalışmaları başlattığını ifade etti.