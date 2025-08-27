Boğaz’da Kaybolan Yüzücü Yanlış Yöne Gitti

YARIŞA KATILIM VE DÜZENLEME

İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na toplamda 81 ülkeden 2 bin 820 sporcu katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen bu etkinlik, Anadolu yakasında Kanlıca’da 10.04’te başlayıp, Avrupa yakasındaki Kuruçeşme’de 12.54’te sona erdi. Yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı belirtildi ve bu durumla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, Vaniköy açıklarında sebebi araştırmak amacıyla su altını taradı. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı otel ve hastane kayıtlarının incelenmesini isteyerek, kaybolan sporcuya dair herhangi bir bilgiye ulaşma çabasını sürdürdü.

OTELDEKİ SON GÖRÜNTÜLER

Rus yüzücünün konakladığı otelden son görüntüleri gün yüzüne çıktı. Resepsiyon çalışanıyla görüştüğü ve koltukta kısa bir süre oturduğu anlar kaydedildi. Bu görüntüler, kaybolma sürecine dair bazı ipuçları sunuyor.

YANLIŞ YÖNE GİRDİ

Yarışa katılan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’un kaybolmasına dair haberlerin medyada yer almasından sonra, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yarış sırasında bu kişiyi gördüğünü ve yanlış bir yöne doğru gittiğini aktardı. Bu ihbardan sonra, Şamiloğlu, sahil güvenlik teknesi ile Kuzguncuk İskelesi’nden alınarak, Svechnikov’u en son gördüğü noktaya götürüldü. Şamiloğlu’nun verdiği koordinatlar kayıt altına alındı.

BOĞULMA RİSKİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov’un saat 10:08’de atlama platformunda atlayarak yüzmeye başladığını ancak yüzme parkurunun bitiş noktasına ulaşmadığını ve bu sebeple herhangi bir bitiş verisi elde edilemediğini açıkladı. Ayrıca, boğulma tehlikesi geçirmediği ihtimali de değerlendirildi. Başsavcılık, şahsın farklı bir alandan çıkmış olabileceğini değerlendirerek, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında bulunan sahil hattını gözetleyen güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti.