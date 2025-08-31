Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’nde Genç Kız Öldürüldü

bogazici-universitesi-nde-genc-kiz-olduruldu

OLAYIN KAMUYA YANSIMASI

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Ayberk Kurtuluş isimli bir erkek, tartıştığı 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla vurdu ve bu nedenle genç kız hayatını kaybetti. Kurtuluş, sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

ÜNİVERSİTENİN RESMİ AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi, meydana gelen olay hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız,” denildi.

GEÇMİŞİ VE OLAY YERİNİN DETAYLARI

Evrensel’in aktardığına göre, olay Güney Kampüs içerisindeki lojman bölgesinde bir düğün sırasında meydana geldi. Zanlının 18 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri, davet ve organizasyonlar için kullanılan bir alan olmasıyla bilinmektedir.

ÖNEMLİ

Gündem

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ı Atadı!

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ile görüşerek savunma ve kanat pozisyonları için acil transfer taleplerini iletti.
Dünya

AB’den Vize İptaline Tepki: “Yeniden Değerlendirilmeli”

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Filistinli yetkililere vize iptali kararını eleştirerek, bu durumun BM ilkeleri ve uluslararası hukuk açısından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.