Boğaziçi Üniversitesi’nde İftar Gelenekleri Devam Ediyor

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE İFTAR GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Ramazan ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde Geleneksel Ramazan İftarı etkinliği düzenleniyor. İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar, üniversitenin Güney Kampüsü’nde yapılıyor.

İFTAR SONRASI NAMAZ EDEBİYATI

Öğrenciler, hazırlıkları tamamladıktan sonra ezan okundu ve oruçlar açıldı. Tüm katılımcılar daha sonra cemaatle birlikte namaz kılıyor. BİSAK, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “10. Geleneksel Ramazan İftarımızı bu akşam gerçekleştirdik. Tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.