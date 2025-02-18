Boğaziçi Üniversitesi’nde Kafe İşletme Tartışmaları

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE KAFE İŞLETMESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Boğaziçi Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsünde bulunan bir kafe işletmesiyle alakalı yaşanan olaylar, kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Bir grup öğrenci, yeni açılan işletmeye karşı çıkarak alanı işgal etti. Üniversite yönetimi, bu eyleme katılan öğrencilere üç gün boyunca kampüse giriş kısıtlaması getirdi ve haklarında idari bir soruşturma başlattı. Uzun süredir Kuzey Kampüs’te var olan bir kafeye ait işletme, ihale yöntemiyle yeni bir girişimciye devredildi. Ancak bazı öğrenciler, yeni işletmenin Türkiye’nin önde gelen kahve zincirinin açılacağını iddia ederek protestolar gerçekleştirdi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Üniversite yönetimi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni işletmenin hiçbir kahve markasıyla ilişkisinin bulunmadığını ve bu değişikliğin öğrenciler için daha yüksek kaliteli hizmet sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, öğrenci protestolarının kampüsteki huzurlu atmosferi olumsuz etkilediğini de vurguladı. Açıklamada, üniversitenin uluslararası standartlarda eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi gerektiği ifade edilerek, eylemlere katılan öğrencilere üç gün kampüse giriş yasağı getirildiği ve haklarında bir idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ÖĞRENCİLERİN TEPKİLERİ

Öğrencilerin protestoları ve üniversite yönetiminin açıklamaları, kamuoyunda çeşitli tepkilere yol açtı. Bazı öğrenciler, üniversite yönetiminin özel işletmelere alan açmasına tepki gösterirken, başka bazı kesimler ise bu protestoların eğitim ortamını olumsuz etkilediğini savunuyor.