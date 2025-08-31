Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’nde Korkutucu Olay! Genç Kızı Öldürdü

OLAYIN DETAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde, Ayberk Kurtuluş isimli bir erkek, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartıştığı 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla vurarak öldürdü. Kurtuluş, olayın ardından aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

ÜNİVERSİTEYİ GEREKEN BİLGİ

Boğaziçi Üniversitesi, üzücü olay hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” denildi. Ayrıca, “Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verildi.

SUÇ KAYITLARI

Evrensel’in haberine göre, olay Güney Kampüsü’nün lojman bölgesindeki bir düğün sırasında gerçekleşti. Olayın zanlısı Kurtuluş’un 18 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri, çeşitli davet ve organizasyonlar için kullanılabiliyor.

