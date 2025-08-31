“Boğaziçi Üniversitesi’nde Vahşet Ayrıntısı”

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen vahşetle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü yerleşkesindeki kafenin önünde meydana geldi. İddialara göre, Ayberk Kurtuluş, tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir’i silahla ateş ederek hayatını kaybettirdi. Kurtuluş, daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek yaşamını sonlandırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Kurtuluş ve Özdemir’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çevredeki incelemeleri sürdüren ekipler, olay yerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir’in cansız bedenleri, yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇ KAYDLARI ORTAYA ÇIKTI

Hilal Özdemir’in, kafede çalışmak üzere geldiği, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş’un ise eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonucu, Kurtuluş’un 24 adet suç kaydının bulunduğu ifade ediliyor. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi, olayla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadeleri yer aldı.