Boğaziçi Üniversitesi’nde Yeni Gelişmeler Var

YENİ ARAŞTIRMALAR VE OLAYIN DETAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan şiddet olayıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Olay, dün akşam saat 19.30 sularında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içerisindeki kafe önünde gerçekleşti. İddialara göre, eski sevgilisi Hilal Özdemir ile tartışan Ayberk Kurtuluş, silahla onu vurdukça hayattan koparıyor. Daha sonra ise Kurtuluş, aynı silahla kendisine ateş ederek yaşamına son veriyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Olay yeri araştırmalarını sürdüren ekiplerin, ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirlediği de dikkat çekiyor. Kurtuluş ve Özdemir’in cesetleri, olay yerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor.

SUÇ KAYITLARI VE ARKA PLANI

Hilal Özdemir’in, kafede çalışmak için orada bulunduğu, Ayberk Kurtuluş’un ise eski erkek arkadaşı olduğu bilgileri elde edildi. Kurtuluş’un daha önce 24 adet suç kaydının bulunduğu da yeni ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Bu durum, olayın arka plandaki karmaşık dinamiklerine ışık tutuyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN RESMİ AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadeleri yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.