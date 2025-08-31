Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Vahşet Olayı Detaylandı

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan trajik olayla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Olay, dün akşam saat 19.30 civarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki kafede gerçekleşti. İddialara göre, Ayberk Kurtuluş eski kız arkadaşı Hilal Özdemir ile tartıştıktan sonra silahla ona ateş ederek yaşamına son verdi. Kurtuluş daha sonra kendine ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hem Kurtuluş hem de Özdemir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesi gerçekleştiren ekipler, kurşun atışında kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir’in cenazeleri, inceleme sonrasında Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kurtuluş’un Geçmişi

Hilal Özdemir’in kafede çalışmak için bulunduğu, Kurtuluş’un ise eski erkek arkadaşı olduğu bilgisi edinildi. Yapılan incelemeler sonucunda Kurtuluş’un daha önce toplam 24 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği bildiriliyor. Boğaziçi Üniversitesi, konuyla alakalı sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadelerini kullandı.