Boks Gecesinde İki Sporcu Hayatını Kaybetti

TOKYO’DA TRAGİK OLAY

Tokyo’daki Korakuen Hall’da gerçekleştirilen boks gecesinde ringe çıkan iki Japon boksör, farklı karşılaşmalarda yaşanan beyin hasarı sonucu hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Shigetoshi Kotari, 2 Ağustos’ta Oriental ve Pasifik Boks Federasyonu süper tüy siklet şampiyonu Yamato Hata ile 12 raunt süren bir maça çıktı. Maçın berabere bitmesinin ardından ring kenarında fenalaşan Kotari’ye, beyin ile kafatası arasında kan toplanmasıyla oluşan subdural hematom teşhisi konuldu. Acil beyin ameliyatına alınan boksör, 8 Ağustos günü yaşamını yitirdi.

DÜNYA BOKS ORGANİZASYONU’NDAN TAZİYE

Dünya Boks Organizasyonu (WBO), sosyal medyada yapmış olduğu açıklamada, “Huzur içinde uyu, Shigetoshi Kotari. Boks dünyası, 2 Ağustos’taki unvan maçında aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden Japon boksör Shigetoshi Kotari’nin trajik kaybının yasını tutuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 9 Ağustos Cumartesi günü 28 yaşındaki Hiromasa Urakawa, Yoji Saito’ya karşı yaptığı karşılaşmada nakavt oldu ve benzer şekilde yaralanarak yine yaşamını yitirdi. Urakawa’nın yaşamını kurtarmak için kraniyotomi ameliyatı yapılmıştı.

İKİ BOKSÖRÜN KAYBI

WBO, Cumartesi günkü bir başka paylaşımında, “Bu yürek parçalayıcı haber, aynı boks gecesinde ringe çıkan ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden Shigetoshi Kotari’nin ölümünden sadece birkaç gün sonra geldi. Bu son derece zor dönemde ailelere, dostlara ve Japon boks camiasına en derin taziyelerimizi sunuyoruz” açıklamasında bulundu. Bu olaylar, boks sporundaki güvenlik risklerine tekrar dikkat çekiyor ve özellikle genç boksörler için tehlikeleri gündeme getiriyor.