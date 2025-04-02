Bolat’tan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜCÜ VE ZORLUKLARLA MÜCADELESİ

Bolat, Türkiye ekonomisinin yangın, savaş ve deprem gibi büyük felaketlerin yaralarını hızla sardığını vurguladı. “Makroekonomik göstergelerde büyüme, istihdam artışı ve cari açığın kapanması gibi olumlu gelişmeler var” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, iki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına da dikkat çekti. Bu soruşturmada “10 milyarlarca TL’nin söz konusu olduğu bu soruşturmada itiraflar ortaya çıktı. Ana muhalefet, ‘en iyi savunma hücumdur’ mantığıyla kitleleri sokağa dökmeye çalıştı” dedi.

Bolat, CHP’nin miting ve ticareti durdurma çağrılarını eleştirirken, “Emniyet 160 bin kişinin katıldığını söylerken, onlar 2 milyon dedi. Bu başarısız olunca ekonomiye zarar verme çabasına girdiler” ifadesini kullandı. Türkiye’nin milli gelirinin 230 milyar dolardan 1.3 trilyona çıkarıldığını ve ihracatın 7,5 kat arttığını belirtti. Bu ortamda muhalefetin, parti içi kavgalarını ve yolsuzluk haberlerini örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekti. Kadıköy, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde bazı dükkanların kapalı olduğunu ifade eden Bolat, “Kendi kendilerine zarar veriyorlar” diye ekledi.

ALIŞVERİŞ VE GÜÇLÜ EKONOMİ ÇAĞRISI

Bakan Bolat, halka “Eğer cuma-cumartesi alışveriş planınız varsa, bunu bugün yapın. Bugün milli ekonomiye sahip çıkma, üretim, tüketim ve istihdam günüdür” çağrısında bulundu. Türkiye’nin dünya genelinde takdir gören ekonomisi ve savunma sanayisine vurgu yaparak, “Bir yanda gece gündüz çalışan bir hükümet, diğer yanda ekonomiye zarar vermeye çalışan bir zihniyet var. Halkımız bu oyunu gördü” sözlerini kullandı.

KAMU DÜZENİNİN ÖNEMİ

Bolat, geçmişte özellikle Gezi olayları ve 28 Şubat süreçlerini hatırlatarak, “O zaman da boykot listeleri yayınlandı, ama kazanan firmalarımız oldu. Kaybeden bu listeleri yapanlar. Bugün de aynısı yaşanıyor” dedi. Kamu düzeninin korunmasının önemine işaret eden Bakan, “Asayiş bozulursa ne ekonomi ne huzur kalır. Hükümetlerin görevi kamu düzenini korumaktır” vurgusunu yaptı.

TUTARSIZLIKLAR VE HALK GÜVENİ

Bolat, CHP’nin tutarsızlıklarına dikkat çekerek, “İsrail 60 bin Gazzeliyi şehit ederken boykota ‘gerek yok’ dediler, şimdi milli ekonomiye zarar vermek için boykot çağrısı yapıyorlar. Halkımız 22 yıldır AK Parti’ye güveniyor, yine edecek” ifadelerini kullandı. İş yeri sahiplerine de seslenerek, “Haftalık alışverişinizi yarına bırakmayın, bugün yapın” dedi.