Bolat’tan Yolsuzluk Soruşturmalarına ve Boykotlara Tepki

İKTİSATTAKİ OLUMSUZ ETKİLERİN HIZLA GİDERİLMESİ

Bolat, Türkiye ekonomisinin yangın, savaş ve deprem gibi felaketlerin yaralarını hızlıca sardığını vurguladı. “Makroekonomik göstergelerde büyüme, istihdam artışı ve cari açığın kapanması gibi olumlu gelişmeler var” ifadeleriyle, iki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dikkat çekti. “10 milyarlarca TL’nin söz konusu olduğu bu soruşturmada itiraflar ortaya çıktı. Ana muhalefet, ‘en iyi savunma hücumdur’ mantığıyla kitleleri sokağa dökmeye çalıştı” dedi.

BOYKOT ÇAĞRILARI EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bolat, CHP’nin miting ve ticareti durdurma çağrılarını eleştirdi ve emniyetin 160 bin kişi katılımı olduğunu belirtmesine karşın partinin 2 milyon kişi iddia etmesini eleştirdi. “Bu başarısız olunca ekonomiye zarar verme çabasına girdiler. 230 milyar dolarlık milli geliri 1.3 trilyona çıkardık, ihracatı 7,5 kat artırdık. Böyle bir ortamda parti içi kavgalarını ve yolsuzluk haberlerini örtbas etmeye çalışıyorlar.” Kadıköy, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde bazı dükkanların kapalı olduğunu belirterek, “Kendi kendilerine zarar veriyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

TÜKETİM GÜNÜ; MİLLİ EKONOMİYE DESTEK

Bakan Bolat, halka hitaben “Eğer cuma-cumartesi alışveriş planınız varsa, bunu bugün yapın. Bugün milli ekonomiye sahip çıkma, üretim, tüketim ve istihdam günüdür” çağrısında bulundu. Türkiye’nin dünyada takdir gören ekonomisi ve savunma sanayisine dikkat çeken Bolat, “Bir yanda gece gündüz çalışan bir hükümet, diğer yanda ekonomiye zarar vermeye çalışan bir zihniyet var. Halkımız bu oyunu gördü” sözlerini ekledi.

KAMU DÜZENİ EKONOMİNİN TEMEL TAŞI

Bolat, geçmişteki Gezi olayları ve 28 Şubat süreçlerine atıfta bulunarak, “O zaman da boykot listeleri yayınlandı, ama kazanan firmalarımız oldu. Kaybeden bu listeleri yapanlar. Bugün de aynısı yaşanıyor” dedi. Kamu düzeninin önemine vurgu yaparak, “Asayiş bozulursa ne ekonomi ne huzur kalır. Hükümetlerin görevi kamu düzenini korumaktır” dedi.

TUTARSIZLIKLAR VE BOYKOT ÇAĞRILARI

Bolat, CHP’nin tutarsızlıklarına dikkat çekti: “İsrail 60 bin Gazzeliyi şehit ederken boykota ‘gerek yok’ dediler, şimdi milli ekonomiye zarar vermek için boykot çağrısı yapıyorlar. Halkımız 22 yıldır AK Parti’ye güveniyor, yine edecek.” İş yeri sahiplerine de seslenerek, “Haftalık alışverişinizi yarına bırakmayın, bugün yapın” şeklinde bir çağrıda bulundu.