Bölgedeki 3 Operasyon Üssü Kapatılacak

ABD’li İki Üst Düzey Yetkilinin Açıklamaları

Bölgedeki 2 bin Amerikan askerinin sayısının bin 400’e düşürüleceği iddia edildi. Habere göre, 600 askerin yanı sıra, bölgedeki 3 operasyon üssü de kapatılacak. Çekilmenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir değerlendirmenin yaklaşık 2 ay sonra yapılacağı yazıyor. Konuyla ilgili yetkililerden birinin, Suriye’de en az 500 ABD askerinin kalması gerektiğini belirttiği iddia ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki Amerikan asker varlığını istemiyor ve daha önceki başkanlık döneminde de asker çekmeyi düşünmüştü. Ancak ABD Savunma Bakanlığı bu duruma engel olmuştu. New York Times’ın haberine göre, bu karar Pentagon ve CENTCOM tarafından da onaylandı.

İsrail Basınında Yer Alan İddialar

İsrail basını da, Washington yönetiminin 2 ay içinde aşamalı olarak Suriye’den asker çekmeye başlayacağını Tel Aviv yönetimine bildirdiği öne sürüldü. Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail’in ABD’nin Suriye’den askeri varlıklarını çekmesini engelleme çabasında bulunduğunu aktardı. Bu çaba, Tel Aviv yönetiminin Türkiye’nin Suriye’de daha fazla stratejik varlık elde etme korkusuyla bağlantılı olarak gerçekleştiği kaydedildi.

İsrail’in Türkiye’ye Dair Endişeleri

İsrailli yetkililerin, “ciddi endişelerini dile getirdiği” fakat bu durumun ABD’nin çekilme kararı üzerinde etkili olmadığı ifade edildi. Üst düzey bir İsrailli yetkilinin açıklamalarına göre, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi artırma olasılığı bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’nin Suriye’de daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etme isteğinin, İsrail’in hareket özgürlüğünü sınırlama ve gelecekte işgalin olduğu Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimali ile korkuya yol açtığı aktarıldı.