Bolu Belediyesine Operasyon: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

bolu-belediyesine-operasyon-3-supheli-adliyeye-sevk-edildi

BOLU BELEDİYESİ’NE OPERASYON YAPILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘icbar suretiyle irtikap’ araştırması çerçevesinde, geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.

JANDARMA EKİPLERİ BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPTI

Dün sabah saatlerinde jandarma takımları Bolu Belediye binasına gelerek detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan bu inceleme süreci yaklaşık 5 saat sürdü ve belediyedeki tüm bilgisayarlar ile dijital materyaller kapsamlı bir şekilde incelendi.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, inceleme sonunda elde ettikleri evrak ve bilgisayarları torbalarla Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etmek üzere binadan çıkardı. Operasyon sırasında, CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Daha önce soruşturma çerçevesinde ifadeleri alınarak serbest bırakılan Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız, yeniden gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde yüksek güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

