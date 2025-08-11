Bolu, Çanakkale, Manisa, Mersin, Aydın’da Yangın

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bolu’nun Mudurnu, Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi, Manisa’nın Soma, Mersin’in Bozyazı ve Aydın’ın Germencik ilçelerinde orman yangınları meydana geldi. Bu durum üzerinde Çanakkale Merkez Güzelyalı köyü tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası Aydın’ın Germencik ilçesindeki orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE KEPEZ’DE YANGIN ÇIKTI

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesindeki Dardanos mevkisinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. İhbar üzerine hemen bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları gönderildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜZELYALI KÖYÜ TEDBİREN BOŞALTILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

BOLU MUDURNU’DA YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü yakınlarındaki bölgeye üç yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan halk da destek veriyor. Ekiplerin müdahaleleri halen devam ediyor.

MANİSA SOMA’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını için ekipler hemen harekete geçti ve yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma başlattı.

MERSİN BOZYAZI YANGINI KONTROL ALTINDA

Mersin Bozyazı ilçesindeki Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı bir orman yangını çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme helikopteri, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait çok sayıda arazöz ve orman işçileri görevlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri, yangının kontrol altına alınmasını sağladı.

AYDIN GERMENCİK’TEKİ YANGINDA MÜDAHALE

Aydın’ın Germencik ilçesinde kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın için Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin yerleşim yerleri ve ormanın bloklarındaki ağaçlara ulaşması engellendi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemiyor, ancak ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor.

OGM’DEN YANGIN MÜDAHALESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) yapılan açıklamada, “Manisa Soma, Bolu Mudurnu, Çanakkale Merkez ve Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor.” denildi.