Bolu, Çanakkale, Manisa, Mersin, Aydın’da Yangın!

ORMAN YANGINLARI ÜLKENİN FARKLI BÖLGELERİNDE BAŞLADI

Bolu’nun Mudurnu ilçesi, Çanakkale’nin Kepez beldesi, Manisa’nın Soma, Mersin’in Bozyazı ve Aydın’ın Germencik ilçelerinde orman yangınları patlak verdi. Yangınların çıkmasıyla Çanakkale Merkez Güzelyalı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahale çalışmaları sonucunda Aydın’ın Germencik ilçesindeki yangın, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE KEPEZ’DE YANGIN BAŞLADI

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde yer alan Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine yangın alanına itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.

GÜZELYALI KÖYÜ TEDBİREN BOŞALTILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir.” dedi.

MUDURNU’DA MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan Göncek köyü yakınlarındaki alana, üç yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangına müdahale çalışmaları devam etmekte.

SOMA VE BOZYAZI’DA YANGINLARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını için bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun karşısında kontrol altına alınmayı başardı.

AYDIN’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Germencik ilçesi kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarında da bir orman yangını meydana geldi. İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz bölgede görevlendirildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ile alevleri yerleşim alanlarına ve ormanın yoğun ağaçlık kısmına ulaşmadan kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış nedeni halen bilinmiyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamada, “Manisa Soma, Bolu Mudurnu, Çanakkale Merkez ve Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınların bir an önce kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor.” denildi.