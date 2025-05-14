Bolu’da 80 Kişi Su İle Zehirlendi

HASTANELER DOLUP TAŞTI

Bolu’da hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Kent merkezine bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde içme suyu kullananların rahatsızlık yaşaması üzerine temizlik çalışması yapıldı. Bu çalışma sonrasında birçok kişi hastaneye başvurdu.

SU ZEHİRLENMESİ PENDİ

İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle son bir haftada hastaneye giden 80 kişi, tedavi altına alındı. Hastaneye başvuran tüm vatandaşların taburcu edildiği bildirildi.

SU KULLANIMINA DİKKAT

Köy muhtarları ve camiler aracılığıyla köylüler, “2-3 gün süreyle musluk suyu tüketmeyin, dışarıdan su temin edin.” şeklinde uyarıldı. Köylülerden Arif Özdemir, “Haberimiz var ama ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Depodan mıdır, başka bir şeyden midir bilemiyorum. Muhtarlar uyarı yapmış. 2-3 gün su içmeyin, dışarıdan alın demişler. Çalışmalar sürüyor.” dedi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, su deposundan numuneler alarak laboratuvar incelemesi için gönderdi. Olayla ilgili sağlık ekiplerinin araştırmaları sürüyor.