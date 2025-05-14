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Bolu’da 80 Kişi Suyundan Zehirlendi

bolu-da-80-kisi-suyundan-zehirlendi

BOLU’DA HASTANELER DOLUP TAŞTI

Bolu ilinde hastaneler yoğun bir talep ile karşılaşıyor. Kent merkezine bağlı içme suyu hattını paylaşan Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde, içme suyu dağıtan depoda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bu temizlik çalışmasının ardından, şebeke suyu kullanan pek çok kişi rahatsızlandı.

SU ZEHİRLENMESİ: 80 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi şikayetlerle son bir haftada hastaneye giden 80 kişi, tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranların tamamının taburcu olduğu bildirildi.

VATANDAŞLARA SU UYARISI YAPILDI

Köy muhtarları ve camiler aracılığıyla köylüler uyarıldı. “2-3 gün boyunca musluk suyu tüketmeyin, dışarıdan su temin edin” bilgisi verildi. Köylülerden biri olan Arif Özdemir, “Haberimiz var ama ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Depodan mıdır, başka bir şeyden midir bilemiyorum. Muhtarlar uyarı yaptı. 2-3 gün su içmeyin, dışarıdan alın demişler. Çalışmalar sürüyor.” şeklinde konuştu.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, su deposundan numuneler alarak laboratuvar incelemesine gönderdi. Olayla ilgili sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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