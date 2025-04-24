Bolu’da Çift Bıçaklı Saldırıya Uğradı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Mircekiraz köyü yaylasında yaşayan İsmail (44) ve Zeliha G. (38), yayla sakinleri tarafından evlerinde yaralı şekilde bulundu. Yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Karı koca, vücutlarının çeşitli bölgelerinden bıçakla yaralanmış halde bulundu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çift, Gerede İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKE VE SALDIRGANIN YAKALANMASI

İsmail G.’nin hayati tehlikesi olduğu belirlenince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma, bıçaklama eylemini gerçekleştiren ve kaçan şüpheli E.P. (26) için yakalama çalışması başlattı. Ekipler, şüpheliyi Gerede ilçe merkezine yakın bir noktada tespit ederek yakaladı.

TEDAVİ SÜRECİ

Zeliha G.’nin tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenilirken, İsmail G.’nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.