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Bolu’da Çocuklar, Kavga Sonucu Öldü

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OLAYIN GERÇEĞİ

Saat 17:00 sıralarında, İsmetpaşa Caddesi üzerindeki Kültür Park’ta bir olay yaşandı. İddiaya göre, parkta A.Ö.T. ile S.Ş. arasında bir kavga çıktı. S.Ş., A.Ö.T.’ye yumruk attı ve A.Ö.T. aniden yere yığıldı. Çevredeki kişiler durumu yetkililere bildirdi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Ö.T.’nin kalbinin durduğunu tespit etti ve kalp masajı uygulayarak onu hayata döndürdü. Ancak, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan A.Ö.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olayla ilişkili olarak S.Ş. ve yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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