Bolu’da Gençten Taciz İddiası

GEÇEN YILKI CİNAYET DAVASIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Bolu’da geçen yıl meydana gelen bir cinayet davasının sanığı, yeniden hakim karşısında bulundu. 10 Ocak 2024 tarihinde, merkeze bağlı Yenigeçitveren köyündeki bir tavuk üretim çiftliğinde çalışan Necati G., tartıştığı ustası Ahmet Kuyucu’yu yanındaki bıçakla 79 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Kuyucu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Necati G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL TACİZE MARUZ KALDIĞINI AÇIKLADI

Tutuklanmadan önceki son duruşmada, sanık Necati G., “Şimdiye kadar utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni; yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam, bana yine cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim” şeklinde savunma yaptı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda sanığın cinsel taciz olayını belirtmemesinin ardından, bu iddiayı indirim sağlamak amacıyla ortaya attığına karar verdi. Necati G., indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen davanın ardından, sanık Necati G.’nin avukatları alınan müebbet hapis cezasını istinafa taşıdı. Mahkeme, dosyanın yeniden görüşülmesi için sanığın savunmasını aldı. Necati G., duruşmada “Mahkemeye çıkmak istemiyorum. Utanıyorum, haberlere çıkmak istemiyorum ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutukluluk halinin devamına karar verdi.