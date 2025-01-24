Bolu’da Otel Yangını Soruşturması Devam Ediyor

TÜRKİYE’NİN YÜREĞİ YANDI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına yönelik yürütülen soruşturma derin bir şekilde devam ediyor.

GÖZALTILAR ARTIYOR

Soruşturma çerçevesinde 2 kişi için daha gözaltı kararı verilmesiyle birlikte gözaltındaki kişi sayısı 14’e ulaştı. Bu kişilerden 10’u adliyeye sevk edilerek işlemlere tabi tutuldu.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Adliyeye gönderilen from 10 kişi arasında yer alan otel sahibi Halit Ergül ve otelin genel müdürü Emir Aras, aynı zamanda otel sahibinin damadı, tutuklandı. Soruşturmada toplamda 8 kişi için tutuklama talep edilmişti.

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan da gerekli işlemler sonrasında Bolu Adliyesi’ne getirildi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un henüz adliyeye sevk edilmediği belirtildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturma kaynaklı olarak, yangının çıkış noktasıyla ilgli elde edilen yeni veriler doğrultusunda, yangın ve binaların korunma yöntemleri alanında uzman olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinden akademisyenler bilirkişi olarak atandı.