Bolu’da Tanju Özcan İçin Hapis Cezası İsteniyor

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Son yapılan dikkat çekici operasyonun merkezlerinden biri Bolu oldu.

Bolu Belediyesi’ne yönelik olarak başlatılan “irtikap” soruşturması kapsamında, şüpheliler hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı’nın müşteki olarak yer aldığı toplamda 178 sayfalık iddianamede, 41 mağdur ve 7’si tutuklu 19 şüpheli belirtiliyor.

ŞÜPHELİLER VE SUÇLAMALAR

Tutuklu olan Özcan, “icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlarıyla karşı karşıya kalırken, diğer 18 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildiği öğrenildi. İddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLANGICI

Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine başladığı belirtiliyor. Özcan’ın, makamında zincir market temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirdiği ve bazı firmalardan Bolu Bel Sanayi ve Ticaret AŞ ile reklam sözleşmesi yapmalarını istediği ifade ediliyor. İddianamede, reklam sözleşmesini kabul etmeyen firmalara daha önce yapılmayan kapsamlı denetimlerin uygulandığı vurgulanıyor. Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (BolSev) tutuklu yönetim kurulu başkanı Ali Sarıyıldız’ın cezaevinde verdiği ifadenin önemli deliller arasında olduğu kaydediliyor.

REKLAM SÖZLEŞMESİ BASKISI

Sarıyıldız’ın ifadesinde, marketlere sözleşme baskısı yapıldığı, ihale sahiplerinden sistematik olarak bağış ve reklam sözleşmeleri talep edildiği, ayrıca günün birinde kurban bağışı organizasyonunun Özcan’ın talimatıyla yürütüldüğü iddia ediliyor. İddianamede yer alan “marketler olayı” bölümünde, Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T. ve zabıta müdürü H.Y.’nin zincir marketleri Bolu Bel AŞ ile sözleşme yapmaya zorladıkları belirtiliyor.

RUHSAT VE PARANIN TALEBİ

İddianameye göre, Özcan ve Can, Bolu’daki bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri için 2 milyon 500 bin lira talep etti. İddianamede, paranın bir kısmının nakit alındığı, diğer kısmının ise BolSev AŞ hesaplarına aktarıldığı ifade edilerek, takip eden süreçte belirtilen tutarların müştekiye farklı yollarla geri gönderildiği aktarılıyor.

KURBAN BAĞIŞI VE CİDDİ SUÇLAMALAR

“Kurban olayı” başlığında, BolSev Vakfı’nın sosyal medyada kurban bağışı kampanyası yürüttüğü, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde 845 bin lira toplayarak kurban kesimi gerçekleştirmediği iddiaları gündeme geldi. İddianamede, dini duyguların istismar edilerek vakıf ve bilişim sistemleri üzerinden “nitelikli dolandırıcılık” yapıldığı öne sürülüyor.

TALEPLER VE BEKLENTİLER

İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde etkin pişmanlık kapsamında mağdurların zararlarının telafi edildiği ifade ediliyor. Özcan hakkında, her bir mağdura yönelik eylem için 6 kez “icbar suretiyle irtikap”, 3 kez “irtikaba teşebbüs”, 34 kez “nitelikli dolandırıcılık” ve 1 kez “rüşvet” suçlarından toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can için toplamda 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis talep ediliyor. BolSev Vakfı Başkanı Ali Sarıyıldız’ın ise toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Diğer şüpheliler için de benzer suçlardan hapis talepleri bulunuyor.