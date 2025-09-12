Bolu’da Yangınla İlgili Gelişmeler Devam Ediyor

OTEL YANGINI DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Bolu’daki kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangınla ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı. Bu yangında 78 kişi yaşamını yitirdi ve 133 kişi yaralandı. Olay sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otel sahipleri ve yöneticilerinin yanı sıra Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili hakkında önemli suçlamalar yer aldı. İddianamede Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Sedat Gülener, Kenan Coşkun ve İrfan Acar’a toplam 78’er kez ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından 1998’er yıl hapis cezası talep edildi.

DAVA SÜRECİ VE ALINAN KARARLAR

Davanın ilk duruşması 7 Temmuz’da başladı. Ara karar ile, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver’in yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye edilmesine, otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar’ın ise tutuklanmasına karar verildi. İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu için ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi sağlandı ve duruşma 22 Eylül’e ertelendi.

Yangından 3 gün sonra tutuklu sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in, ‘İş güvenlik acil yapılacak durumlar’ adıyla bir WhatsApp grubu kurduğu öğrenildi. 24 Ocak 2025 tarihinde bu grup üzerinden yazışmalar yapıldığı ortaya çıktı. WhatsApp grubunda Halit Ergül’ün tutuklu kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun, otel çalışanlarına yangın sonrası talimatlar verdiği bilgileri de dava dosyasına girdi.

YANGIN UYARISI VE İDDİALAR

Mahkemeye yapılan savunmalarda Hacıbekiroğlu, otelle ilgili hiçbir yetkisinin olmadığını beyan etti. Ancak WhatsApp grubunda otelin asansörlerine dair teknik direktifler verdiği tespit edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan telefon incelemelerinde, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın, otel yetkililerine müşterilerden önce yangın uyarısı yaptığı belirlendi. Yılmaz’ın 21 Ocak gecesi saat 03.30’da otel yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” şeklinde ifadeler kullandığı dava dosyasında yer aldı.