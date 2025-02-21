Bolu Dağı’nda Yoğun Kar Yağışı Etkili

KAR YAĞIŞI BOLU’DA ETKİSİNİ ARTIRDI

Bolu’da 3 gündür süren kar yağışı etkisini daha da artırdı. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı meydana geliyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

D-100’ün Bolu Dağı kesimi, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Sarıçökek bölgelerinde yağış nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Karayolları ekipleri bu bölgelerde tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

HAFTA SONUNA KADAR KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Yeşil alanlardaki kar kalınlığı ise 20 santimetreyi aşıyor. Sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlandığı yolda, trafik polisi ekipleri olumsuz durumlara karşı hazırlıklı bekliyor.