Bolu’daki Kazada Tır Devrildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bolu Göynük-Mudurnu karayolu üzerindeki Gölözü mevkiinde yaşanan kazada, yumurta taşıyan bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bu çarpmanın ardından tır devrildi ve kazada 1 kişi yaralandı.

SALGINDAKİ YARALI VE YARDIM EKİPLERİ

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kısa süre içinde bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

YUMURTA KOLİLERİNİN DURUMU

Tırın dorsesinde bulunan yüzlerce yumurta kolisi kaza sonucu yola savruldu. Jandarma, olay yerine çekici çağırarak tırın yoldan kaldırılması için çalışmalara başladı. Kazayla ilgili inceleme süreci de başlatıldı.