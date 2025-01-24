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Bolu’daki Otel Yangınında Tutuklamalar Gerçekleşti

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BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YANGIN SORUŞTURMASINI DEVAM ETTİRİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangınla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerini sürdürüyor.

ADLİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDEN DÖNÜYOR

Burada işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Yapılan son açıklamaya göre, otelin sahibi Halit Ergül tutuklanırken, şirketin genel müdürü Emir Aras da tutuklanmış durumda.

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