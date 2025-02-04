Bolu’daki Otel Yangınında Yeni Gelişme

Olayın Özeti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında 21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Yangının ardından İçişleri Bakanlığı, 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Yerlikaya, inceleme çalışmalarının hemen başladığını duyurdu.

Müfettiş Raporlarının Durumu

Bakan Yerlikaya, “Müfettişlerimiz, Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti” şeklinde belirtti. Ayrıca, Bolu Valiliğinin bu raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğini ekledi.

Sorumlulara Yönelik Cezalar

Bakan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler” şeklinde açıklamada bulundu. Son olarak, yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğini iletti.