Bolu Kartalkaya Yangınında 31 Gözaltı Daha

YANGINDAKİ YENİ GELİŞMELER

Bolu’daki otel yangını, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduktan sonra büyük üzüntü yarattı. Yangının ardından açılan soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alındı. Tutukulama kararı verilenler arasında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener de yer aldı. 22 şüpheli tutuklanırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 9 şüpheli arasında 8 kişi bulunuyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE BULGULAR

Yangının ardından hazırlanan bilirkişi raporu, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu. Raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gerekli tüm denetimleri yeterince yapmadığı, mevcut eksiklikleri tespit etmede başarısız olduğu kaydedildi. Ayrıca, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen yangın denetim raporunun da yetersiz olduğu tespit edildi. Raporda, “Otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme işlemlerinin İl Özel İdareleri’nin yetki ve sorumluluğunda olduğuna” dikkat çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da gerekli denetimleri zamanında yapmadığının altı çizildi.

RUHSAT MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Hazırlanan raporun ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.