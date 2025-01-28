Bolu Kartalkaya Yangınında 46 Kişi Taburcu Edildi

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında yaralananlardan 46’sının taburcu olduğunu ve 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Bakanlık, olay sonrası sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulduğunu belirtti.

TEDAVİLER DEVAM EDİYOR

Yangında yaralananların tedavi süreçleri ilgili hastanelerde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, bu süreçte gerekli tüm destek ve hizmetlerin sağlandığını vurguladı. Olayın ardından hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, yaralıların durumunun iyileşmesine katkıda bulunuyor.