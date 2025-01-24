Bolu Yangınında Ölenler Son Yolculuğunda

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN CENAZE TÖRENİ

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında yaşamını yitiren Defne Arkadaş İnal ile kızları Dila ve Ela İnal, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Bu acı olayda 36’sı çocuk toplamda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş’ta yaşayan 44 yaşındaki Defne Arkadaş İnal, 8 yaşındaki kızı Dila İnal ve 6 yaşındaki kızı Ela İnal yangında hayatlarını kaybedenler arasındaydı. Cenazeleri İstanbul’a getirilen anne ve iki kızı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde bir tören gerçekleştirildi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve ailenin yakınları ile sevenleri katıldı. Törende gözyaşları sel olurken, yangın faciasında eşini ve iki kızını kaybeden baba Burak İnal, taziyeleri kabul etti. Defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı’na götürülen anne ve iki kızı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından uğurlandı. Ayrıca, İnal ailesinin bakıcılığını yapan Gürcistan uyruklu Laura Kurtanidze’nin de yangında hayatını kaybettiği, cenazesinin ülkesine gönderildiği öğrenildi.

BABA BURAK İNAL’IN ACI SÖZLERİ

Yangında eşini ve iki kızını kaybeden Burak İnal, olaydan duyduğu büyük üzüntüyü dile getirerek, “İstanbul’daydım, televizyonu açtım ve haberim oldu. Eş zamanlı olarak aile yakınlarımdan da haberler gelmeye başladı. Telefonlara ulaşamayınca olay yerine gittim. Saat 03.00 itibariyle bütün hastaneleri gezdik. En son Adli Tıp Kurumuna gittim. Oradaki memura, ‘Bakılacak başka bir yer var mı?’ diye sordum. Daha sonra aynı gün akşam teşhis ettim. Böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez. Benim devletime güvenim sonsuz, gereken yapılacak” dedi. İnal, “İhmal edenlerin ihmalleri bulunacak. Yargı önüne çıkarılıp gerekli cezayı alacaklardır” sözlerini de ekledi.

KIZLARININ SON FOTOĞRAFLARI

Kızlarının yola çıkmadan önce çekilen son fotoğraflarını yakasında taşıyan Burak İnal, son görüşmelerini de şu sözlerle anlattı: “Sen dünyanın en iyi babasısın.’ demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Her dakikamı dolu dolu geçirdim. Hep ‘Bugün gitsem gözüm arkada kalmaz.’ derdim ama onların gideceğini düşünmemiştim.”