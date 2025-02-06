Boluspor – Galatasaray Maçı Yayını Nerede?

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor, Galatasaray’ı kendi evinde konuk ediyor. Boluspor, Galatasaray karşısında 1 – 0 öne geçti! Bu önemli karşılaşma hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile mücadele veriyor.

MÜCADELENİN YERİ VE ZAMANLAMASI

Bolu Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadeleye Yiğit Arslan hakemlik yapıyor ve yardımcıları Deniz Caner Özaral ile Egemen Savran. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci hafta mücadelesinde deplasmandaki bu maçta Boluspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma 16:00’da başladı ve biz de canlı anlatımla maçı aktarıyoruz. Şu an maçın durumu: BOLUSPOR – GALATASARAY: 1-0 (İLK YARI OYNANIYOR).

İLK GOL VE TAKIM KADROLARI

GOL: Vusal (Boluspor) – 12. dakikada Boluspor öne geçti. İlk 11’lerdeki oyuncular: Boluspor: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal; Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe, Yusuf, Ahmed Kutucu, Morata.

ÖNEMLİ NOTLAR

Türkiye Kupası’ndaki grup aşamasının ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve İsmail Jakobs bu maçta forma giyemiyor.