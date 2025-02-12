Boluspor’un Yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak

TEKNİK DİREKTÖRLE YOLLAR AYRILDI

Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, ligin 5’inci haftasında göreve başlayan teknik direktör Arif Ufuk Kahraman ile “karşılıklı anlaşılarak” yolların ayrıldığını belirtiyor. Bu durum, kulüpteki teknik kadro değişikliklerinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR GELİYOR

Savaş Abak, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını ifade ediyor. Bu değişiklik, Boluspor’un geleceğine yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Abak, Arif Ufuk Kahraman’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor ve ona başarı diliyor.