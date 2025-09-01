“Bomba, Kucağına Bırakıldı!”

BEŞİKTAŞ’IN ALANYASPOR’A KAYBI

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor karşısında deplasmanda 2-0’lık bir mağlubiyet yaşadı. Takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk sınavında puan kaybı yaşayarak, hem teknik hem kadro planlaması açısından eleştirilerin hedefi haline geldi. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan maçta Alanyaspor’un gollerini İbrahim Kaya (penaltı) ve Güven Yalçın attı. Beşiktaş, %60 topa sahip olmasına rağmen hücumda etkili olamayarak sahadan puansız ayrıldı.

ELEŞTİRLER VE DESTEĞİN YALÇIN’A YANSIMASI

Maç sonrası Ekol TV’de görüşlerini paylaşan Erman Toroğlu, “Sergen Yalçın’ın şu anda oyuncu alma şansı da yok. Sezon başında gelseydi, belki de Beşiktaş’tan satılan futbolcuların dördünü beşini satmayacaktı” diyerek yönetimin planlamasını eleştirdi. Diğer yandan Onur Yıldız, aynı programda Yalçın’a destek vererek, “Bombayı kucağına bıraktılar adamın. Gedson’u vermeyecekti, belki” şeklinde ifadeler kullandı.