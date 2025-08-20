Borç Bilgileri Yakınlarla Paylaşılmamalı!

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UYARISI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), alacaklı vekillerinin, borçlu şahısların yakınlarına ait telefon numaralarına ulaşarak borç bilgilerini paylaşmasının yasalara aykırı olabileceği ve idari para cezası gerektirebileceği konusunda uyarı yaptı. Kurumdan gelen açıklamada, kendilerine ulaşan şikayetlerde “alacaklı vekilleri tarafından borçlu kişilerin yakınlarının telefon numaralarına erişildiği, kişinin ad, soyad ve borç bilgilerini içeren kişisel verilerin arama veya kısa mesajla yakınları ile paylaşıldığı” bilgisi aktarıldı.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerin yalnızca kanunda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği vurgulandı. Açıklamada, kişisel verilerin hukuka uygun, belirli ve meşru amaçlarla, ölçülü bir şekilde ve gerekli süre boyunca işlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, kanunun ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenemeyeceğini ifade ettiği belirtildi.

Bu şartlar dışında veri işlenmesinin ihlal sayılabileceği kaydedildi. Açıklamada, alacaklı vekilleri tarafından borç tahsili amacıyla gerçekleştirilecek işlemlerde, borçlu ya da ilgisi bulunmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin kanuna uygun şekilde işlenmesine dikkat edilmesinin önemi vurgulandı.