Borçlar 10 yıl sonra siliniyor!

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDAN YENİ DÜZENLEME

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu bulunan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi devreye sokuyor. 26 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan tebliğe göre, SGK’nın prim ve diğer alacakları için zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Bu önemli değişiklik, icra işlemleri ve borç sorgulama süreçleriyle birlikte uygulanacak yenilikleri de barındırıyor.

BORÇLARDA ZAMAN AŞIMI 10 YIL OLDU

Yapılan düzenlemelerle, işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarına ilişkin önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Genelgede belirtilene göre, borçların zaman aşımı süresi yeni kurallarla belirleniyor. SGK’nın prim ve diğer alacaklarındaki zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlendi. Bu süre, alacak türüne göre farklılıklar gösterebiliyor. Eğer SGK alacağı, bir mahkeme kararı sonucunda oluştuysa, zaman aşımı süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlıyor. SGK denetmenleri tarafından tespit edilen borçlarda ise bu süre, rapor tarihinden itibaren 10 yıl olarak hayata geçiriliyor. Bu durum, SGK alacakları için genel amme alacaklarından daha uzun bir zaman aşımı süresinin uygulanacağı anlamına geliyor.

