Borçlulara Dikkat! SGK 10 Yıl Aşımı

SGK’DAN BORÇ DÜZENLEMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarına yönelik önemli bir düzenleme yaptı. 26 Ağustos’ta yayımlanan genelge ile borçların zaman aşımı süresi, icra takipleri ve borçların tespiti hakkında yeni kurallar getirildi. Yapılan bu düzenleme ile sosyal güvenlik alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlendi. Zaman aşımına uğrayan borçların alınması gereken “borcu yoktur” yazısını temin etmeye engel olmayacağı ve genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellemeyeceği duyuruldu.

DÜZENLEME HAKKINDA DETAYLAR

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuda çıkan ayrıntıları köşesinde paylaştı: “SGK’nın prim ve diğer alacakları, mahkeme kararı ile doğmuşsa; mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren zaman aşımı süresi 10 yıl olacak.” SGK’nın kontrol memurları tarafından yapılan incelemeler sonucunda borç temin edilirse, rapor tarihinden itibaren sürenin yine 10 yıl olacağı belirtildi. Amme alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıl iken, sosyal güvenlik alacakları için bu süre 10 yıl olarak belirleniyor.

BORÇLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Zaman aşımına giren borçlar tespit edilirse, ilgili borçlulara Borç Bilgilendirme Formu iletilip, 15 gün içinde ödeme yapmaları istenecek. Borcunu kendi isteği ile ödeyen borçluların cezai durumları SGK tarafından kabul edilecek. Eğer borçlular zaman aşımından dolayı bu borçları ödemezse, herhangi bir mahkeme kararı gerekmeden bu borçlar icra servisine gönderilmeyecek. Zaman aşımına uğramış borç tutarları, işverenlerin, sigortalıların ve genel sağlık sigortası borcu olanların bankalar aracılığı ile yaptığı ödeme işlemlerinde prim borç sorgusunda yer almayacak. Ancak bu borçlar, ayrı bir sorgu tipi olarak gösterilebilecek.

İTİRAZ HAKKI VE YENİ DÜZENLEMELER

Borçlarından dolayı icra takibi başlatılmış olan kişiler, mahkemeye gitmeden borcunun zaman aşımına uğradığını iddia ederek itiraz edebilecek ve bu itirazlar SGK tarafından incelenecek. Zaman aşımı tespit edilirse, icra takip dosyası iptal edilecek. SGK’ya yönelik zaman aşımına uğramış borçlar konusundaki tartışmaların temel kaynağı, bu borçlar nedeniyle kişilerin ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alamaması, SGK tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanamamasıydı. Ancak yeni genelge ile birlikte bu durumlar da göz önünde bulundurularak önemli değişiklikler yapıldı. Zaman aşımına uğramış borçlar, SGK tarafından düzenlenecek “borcu yoktur” yazılarında dikkate alınmayacak ve bu borçlar sağlık hizmeti almakta da engel teşkil etmeyecek.