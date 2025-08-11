Borçlulara Yeniden Yapılandırma İmkanı

YENİDEN YAPILANDIRMA FIRSATI

11 Temmuz 2025 tarihinde yapılan duyuruya göre, borçluların talepleri doğrultusunda yeniden yapılandırma imkanı sunuluyor. Ayrıntılar haberimizde sunuluyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Son ödeme tarihine kadar borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı sahipleri ile daha önce yapılandırılmış kart borcu olan kişiler bu haktan faydalanabiliyor.

YAPILANDIRMA SÜRESİ

Borç bakiyeleri (bekleyen işlemler dahil) en fazla 48 ay süreyle uzatılabiliyor.

ÖNEMLİ ŞART

Yapılandırılan borcun %50’si ödenmedikçe, bankalar kredi kartı limitini artıramıyor.