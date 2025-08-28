Borcu Olan Dikkat! SGK 10 Yıl Aşımı

SİGORTA PRİM BORÇLARINA YENİ DÜZENLEME

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarına dair önemli bir yenilik sundu. 26 Ağustos’ta yayımlanan genelge ile borçların zaman aşımı süresi, icra takipleri ve borçların tespiti hakkında yeni kurallar belirlendi. Yapılan düzenlemelere göre, sosyal güvenlik alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak kabul edildi. Bunun yanı sıra, zamanaşımına uğrayan borçlar, “borcu yoktur” belgeleri için engel oluşturmayacak ve genel sağlık sigortalıların sağlık hizmeti alma haklarını da etkilemeyecek.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan düzenlemeyi köşesinde şu şekilde aktardı: “SGK’nın prim ve diğer alacakları, mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise; mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren zaman aşımı süresi 10 yıl olacak. SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan tespitler sonucu borç tespit edilmişse rapor tarihinden itibaren zaman aşımı süresi yine 10 yıl olacak.” Amme alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıl iken, sosyal güvenlik alacaklarında bu süre 10 yıl olarak belirlendi.

Borçların zaman aşımına girdiği tespit edilirse, borçlulara Borç Bilgilendirme Formu gönderilecek ve belirtilen süre içinde borçların ödenmesi talep edilecek. Borçlular, rızası ile yaptıkları ödemeleri SGK tarafından kabul edilecek. Zaman aşımına uğrayan borçlar nedeniyle mahkemede herhangi bir ilam aranmayacak. Zaman aşımına girmiş borçlar, işverenlerin ve genel sağlık sigortalıların bankalar üzerinden yaptıkları ödeme işlemlerinde prim borcu sorgularında yer almayacak.

Zaman aşımına uğramış borçlar, borç sorgu ekranlarında farklı bir tipte gösterilecek ancak isteyen işveren, sigortalı veya genel sağlık sigortası borçlusu kendi isteğiyle bu borcu ödeyebilecek. İcra takibi başlatılan kişiler, mahkemeye başvurmadan, borcunun zaman aşımına uğradığını belirtip itirazda bulunabilecek ve bu itirazlar SGK tarafından değerlendirilecek. Zaman aşımına uğradığı tespit edilen icra takip dosyaları iptal olacak.

SGK’ya olan ve zaman aşımına uğramış borçlarla ilgili tartışmaların temel kaynağı, bu durumdaki kişilerin ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alamaması ve SGK tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanamamasıydı. Yeni genelge ile SGK, bu konudaki uygulamalarını gözden geçirdi. Zaman aşımına girmiş borçlar, SGK tarafından verilecek “borcu yoktur” yazısında dikkate alınmayacak ve buna ek olarak, genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmeti alma haklarında da bir kısıtlama getirmeyecek.