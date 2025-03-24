Borsa Artışta: Döviz ve Altın Gelişmeleri

BIST 100 ENDİKSİ AÇILIŞ PERFORMANSI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 24 Mart 2025 Pazartesi günü yüzde 1,35 artışla 9.167,00 puandan işlem görmeye başladı. Cuma günkü kapanışa göre 122,35 puanlık bir yükseliş ile bu değer kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi ise yüzde 1,32 artış gösterdi. En fazla kazanç sağlayan sektör, yüzde 2,52 ile ulaştırma sektörü olurken, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,39 ile tekstil deri sektörü oldu. Cuma günü, BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 7,81 düşüşle 9.044,64 puandan kapatmıştı.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasasında mevcut durumda dolar, 38,0020 TL alış ve 38,0040 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise 41,1510 TL alış ve 41,1530 TL satış fiyatından haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 38,0130 TL, euronun satış fiyatı ise 41,3460 TL olarak kaydedilmişti. Saat 09:30 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,5 artışla 38,0010 TL, euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 41,1880 TL, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 49,1660 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Altının gram fiyatı, haftaya yükseliş ile başlayarak saat 09:40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3.693 TL’den işleme alınmış durumda. Aynı anda çeyrek altın 6.140 TL’den, Cumhuriyet altını 24.480 TL’den alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışın hemen altında, 3.023 dolar seviyesinde yer alıyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüş nedeniyle gram altın, günü yüzde 0,6 azalarak 3.678 TL’den tamamlamıştı.

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE SPK KARARLARI

Yurt içinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları dahilinde, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin sonrasında cezaevine sevk edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’daki son gelişmelere bağlı olarak, 25 Nisan 2025 tarihine kadar açığa satış işlemlerini yasakladı, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarını kolaylaştırdı ve kredili sermaye piyasası işlemlerindeki öz kaynak oranını esnetti. Borsa İstanbul, işletme emir/işlem oranını 5:1’den 3:1’e çekti ve eşik değer aşım ücretini 0,25 TL’den 0,50 TL’ye artırdı.

KÜRESEL VE YEREL VERİ GÜNDEMİ

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarifeler ile ilgili belirsizlikler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerde “esnek” olabileceklerini söyledi, bu durum risk iştahında canlanmaya neden oldu. Yurt içinde bugün finansal hizmetler güven endeksi takibe alınacakken, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi gözlemlenecek. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanların destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin ise direnç noktaları olduğunu belirtiyor. Dolar endeksinde 104,5 direnç, 103,5 destek; altının ons fiyatında ise 3.000 dolar destek, 3.060 dolar direnç konumunda.