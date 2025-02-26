Borsa Günü Artışla Kapattı!

BIST 100 ENDEKSİNDE GÜÇLENME

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 121,63 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 2,52 lik bir değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,31 oranında değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan bankacılık olurken, en fazla kayıp yaşayan sektör ise yüzde 2,60 ile tekstil deri oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden gelen sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarıyla oluşan belirsizlikle birlikte karışık bir seyir izliyor. Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ABD’de büyüme verileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve dayanıklı mal siparişlerinin dikkat çekici olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.750 seviyeleri direnç konumunda, 9.400 ve 9.350 puanlar ise destek konumunda bulunuyor.