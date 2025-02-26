Gündem

Borsa Günü Artışla Kapattı!

borsa-gunu-artisla-kapatti

BIST 100 ENDEKSİNDE GÜÇLENME

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 121,63 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 2,52 lik bir değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,31 oranında değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan bankacılık olurken, en fazla kayıp yaşayan sektör ise yüzde 2,60 ile tekstil deri oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden gelen sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarıyla oluşan belirsizlikle birlikte karışık bir seyir izliyor. Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ABD’de büyüme verileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve dayanıklı mal siparişlerinin dikkat çekici olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.750 seviyeleri direnç konumunda, 9.400 ve 9.350 puanlar ise destek konumunda bulunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Konya’da Otomobilde Patlama: 2 Ölü, 2 Yaralı

Konya'da bir otomobildeki patlamada 3 aylık Mustafa Çakmak ve teyzesi hayatını kaybederken, anne ve baba yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Konya’da Otomobil Patladı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Konya'da bir ailenin aracında meydana gelen patlamada 3 aylık bebek ve teyzesi hayatını kaybederken, anne ve baba yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.