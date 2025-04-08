Borsa Günü Yükselişle Tamamlandı

BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 9.477,14 puandan tamamlıyor. Önceki kapanışa göre 69,97 puan artış gösteren BIST 100, toplamda 90,4 milyar lira işlem hacmine ulaşıyor. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazanç sağlıyor. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran menkul kıymet ortaklığı oluyor ve artışı yüzde 4,11 olarak kaydediliyor. İnşaat sektörü ise en çok kaybettiren olarak, yüzde 1,43’lük bir değer kaybı yaşıyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Analistler, küresel piyasalardaki tarife restleşmeleri sonrasında oluşan satış baskısının etkisiyle müzakere beklentilerinin risk iştahını artırdığını ifade ediyor. Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin kalacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesinin toplantı tutanakları ve ABD’de toptan stok verilerinin izleneceğini dile getiren analistler, BIST 100 endeksinin teknik açıdan 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu aktarıyor.