Borsa Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

BIST 100 ENDEKSİNDEKİ YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 1,25 değer kazanarak 9.841,2 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 121,4 puan ve yüzde 1,25 artış gösterdi. Toplam işlem hacmi 46 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 1,31 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırdı ve en fazla kazancı yüzde 4,03 ile finansal kiralama faktoring sağladı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİKLER

Küresel piyasalarda, ABD hükümetinin ekonomi ve ticaret konusundaki adımlarına dair belirsizliklerin azalması ile olumlu bir trend gözlemleniyor. Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararının ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini ifade ediyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.900 puanları direnç seviyeleri olarak, 9.750 ve 9.650 seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.